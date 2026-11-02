Vale SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vale SA hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.51 BRL, nach 3.42 BRL im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3.95 Prozent auf 54.46 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 56.70 Milliarden BRL gelegen.

Redaktion finanzen.ch