Vale SA legte Quartalsergebnis vor

Vale SA hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.51 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vale SA 3.42 BRL je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Vale SA 54.46 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 56.70 Milliarden BRL umgesetzt worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1.90 BRL sowie einen Umsatz von 53.36 Milliarden BRL prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch