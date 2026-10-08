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08.10.2026 13:24:36
Valcambi plant Gemeinschaftsunternehmen für Goldraffinerie in Asien
Balerna (awp) - Die Tessiner Edelmetallraffinerie Valcambi will sich stärker in Asien etablieren. Die Gesellschaft plant die Zusammenarbeit mit dem Stahlproduzenten Shiu Wing Steel. Ziel der Kooperation ist der gemeinsame Aufbau einer Goldraffinerie in dem für das Geschäft mit dem Edelmetall wichtiger werdenden Hongkong.
Die Firmen haben dazu eine Absichtserklärung zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit Sitz in Hongkong unterzeichnet, wie die Tessiner am Donnerstag mitteilten. Die Joint-Venture-Firma soll das Know-how von Valcambi im Bereich Edelmetalle mit der industriellen Präsenz von Shiu Wing Steel in Asien verbinden.
Für Valcambi verfolge damit die Strategie, das Know-how näher an die Kunden heranzuführen und so die wichtigen internationalen Edelmetallmärkte besser bedienen zu können, hiess es weiter. "Asien ist ein Schlüsselmarkt für die Edelmetallindustrie und wird in deren Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen", wird CEO Simone Knobloch zitiert.
Valcambi hat den Sitz in Balerna nahe Chiasso und raffiniert seit über 60 Jahren mit knapp 180 Mitarbeitenden Gold, Silber, Platin und Palladium. Die Firma gehört zum indischen Gold-Konzern Rajesh Exports. Shiu Wing Steel wiederum produziert laut den Angaben seit über 65 Jahren Stahlprodukte unter dem Label "Made in Hong Kong".
mk/jb
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