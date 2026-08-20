Valartis Group Aktie 36742768 / CH0367427686
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20.08.2026 11:03:00
Valartis-Aktie zieht kräftig an: Finanzgruppe mit weniger Reingewinn im ersten Halbjahr
Die Finanzgruppe Valartis hat in der ersten Jahreshälfte 2026 unter dem Strich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum.
Valartis begründet den Rückgang mit positiven Einmaleffekten im Vorjahr. Bereinigt um diesen Effekt sei das zugrunde liegende operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen, so die Mitteilung. Insbesondere seien die Verwaltungskosten auf Vorjahreshöhe geblieben.
Den detaillierten Halbjahresabschluss will Valartis am 25. August vorlegen.
Die Valartis-Papiere legen im SIX-Handel am Montag zeitweise um 15,89 Prozent auf 12,40 CHF zu.
Baar (awp)
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