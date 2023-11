Valartis-Aktie sehr schwach: Valartis kauft eigene Aktien zurück

Die Generalversammlung vom vergangenen Mai hatte dazu grünes Licht gegeben.

Maximal sollen 103'000 Namenaktien zurückgekauft werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Valartis bietet einen Rückkaufpreis von 13,75 Franken je Aktie. Sollte die Zahl der angedienten Aktien den Umfang des Angebots übersteigen, werden die Andienungen entsprechend gekürzt.

Das Rückkaufangebot startet am 4. Dezember 2023 und dauert bis am 15. Dezember. Über das Ergebnis des Angebots will Valartis am 18. Dezember 2023 informieren. Der Verwaltungsrat beantragt der kommenden Generalversammlung vom 14. Mai 2024 eine Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der zurückgekauften Aktien.

Die Valartis-Aktien verlieren am Montag zeitweise 3,87 Prozent auf 13,65 Franken. Am Freitag gingen sie bei 14,20 Franken aus dem Handel.

cf/uh

Freiburg (awp)