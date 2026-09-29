Valartis-Aktie geben nach: Vizepräsident Philipp LeibundGut tritt per sofort zurück

LeibundGut seit 2016 im Verwaltungsrat

Bei der Valartis Group kommt es zu einer Veränderung im Verwaltungsrat. Vizepräsident Philipp LeibundGut ist mit sofortiger Wirkung aus dem Gremium zurückgetreten. Als Grund nannte die Finanzgruppe in einer Mitteilung vom Montagabend persönliche Gründe.

LeibundGut gehörte dem Verwaltungsrat seit 2016 an. Seit 2018 stand er zudem dem Vergütungsausschuss vor. In dieser Zeit habe er wesentlich zur strategischen Neuausrichtung und Entwicklung der Gruppe beigetragen, hiess es in der Mitteilung.

Wer das Vizepräsidium übernimmt und ob LeibundGut im Verwaltungsrat ersetzt werden soll, teilte Valartis zunächst nicht mit. Die nächste ordentliche Generalversammlung ist für den 4. Mai 2027 angesetzt.

Die Titel von Valartis verlieren im Schweizer Handel zeitweise 0,55 Prozent auf 9,05 CHF.

Freiburg (awp)