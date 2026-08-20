Valartis-Aktie fester: Finanzgruppe mit weniger Reingewinn im ersten Halbjahr

Es werde ein Reingewinn zwischen 3 und 4 Millionen Franken erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Vor einem Jahr hatte ein Gewinn von 8,6 Millionen resultiert.

Valartis begründet den Rückgang mit positiven Einmaleffekten im Vorjahr. Bereinigt um diesen Effekt sei das zugrunde liegende operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen, so die Mitteilung. Insbesondere seien die Verwaltungskosten auf Vorjahreshöhe geblieben.

Den detaillierten Halbjahresabschluss will Valartis am 25. August vorlegen.

Die Valartis-Papiere legen im SIX-Handel am Montag zeitweise um 2,80 Prozent auf 11,00 CHF zu.

Baar (awp)