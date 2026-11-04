Valaris stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Valaris hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.66 USD gegenüber 2.65 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 593.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 595.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch