Valaris stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Valaris hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Valaris hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.61 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 539.2 Millionen USD, gegenüber 615.2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12.35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch