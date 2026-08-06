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06.08.2026 04:54:31

Valaris Limited Announces Retreat In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Valaris Limited (VAL) reported a profit for second quarter that Dropped, from the same period last year

The company's earnings came in at $50.4 million, or $0.72 per share. This compares with $115.1 million, or $1.61 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 12.4% to $539.2 million from $615.2 million last year.

Valaris Limited earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $50.4 Mln. vs. $115.1 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $1.61 last year. -Revenue: $539.2 Mln vs. $615.2 Mln last year.

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Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen

T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’110.46 19.95 SX0BIU
Short 15’447.16 13.58 BSUBQU
Short 16’018.73 8.82 SQBLKU
SMI-Kurs: 14’551.56 05.08.2026 17:30:14
Long 13’931.42 19.41 SXBEVU
Long 13’621.49 13.77 S6BJTU
Long 13’051.06 8.98 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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