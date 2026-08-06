The Valspar Aktie 982946 / US9203551042
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06.08.2026 04:54:31
Valaris Limited Announces Retreat In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Valaris Limited (VAL) reported a profit for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $50.4 million, or $0.72 per share. This compares with $115.1 million, or $1.61 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 12.4% to $539.2 million from $615.2 million last year.
Valaris Limited earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $50.4 Mln. vs. $115.1 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $1.61 last year. -Revenue: $539.2 Mln vs. $615.2 Mln last year.
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