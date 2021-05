Vakrangee fait son entrée dans l'espace en ligne avec le lancement de services numériques

- L'entreprise évolue de ce fait vers la plateforme O2O (Online to Offline) unique, qui offre une assistance par le biais du réseau de plus de 10 000 magasins physiques Kendra, ainsi que des services numériques en ligne

- Cette proposition hybride unique a été initiée avec le lancement du premier service numérique de télémédecine (vHealth by Aetna, une société du groupe CVS Pharmacy - société du Fortune 500)

MUMBAI, Inde, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- Vakrangee a lancé une plateforme numérique en ligne pour fournir des services en ligne aux consommateurs dans le confort de leur domicile. Cette plateforme vient s'ajouter au réseau physique en pleine croissance des points de vente Vakrangee, ce qui permet à l'entreprise d'être omniprésente, c'est-à-dire de passer du physique au virtuel.

La société a amorcé cette transition avec le lancement de services de télémédecine numérique (vHealth by Aetna, une société du groupe CVS Pharmacy - société du classement Fortune 500). La société envisage de proposer davantage de services en direct via cette plateforme. En cette période de situation pandémique, les consommateurs peuvent désormais acheter un ensemble complet de soins de santé depuis le confort de leur domicile. L'ensemble des soins de santé comprend des services tels que la téléconsultation illimitée avec des médecins experts dans les langues régionales, des tests sanguins à domicile, des bons de médicaments, des bons de réduction dans plus de 16 500 hôpitaux partenaires. En outre, ils peuvent se rendre dans le magasin Vakrangee Kendra le plus proche pour tout besoin d'aide.

S'exprimant à ce sujet, M. Dinesh Nandwana, directeur général et PDG du groupe Vakrangee Ltd., a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de notre Vakrangee Kendra numérique. À ce moment crucial, l'importance de l'omnicanal s'est accrue de manière exponentielle, et le lancement des services numériques de Vakrangee Kendra aidera les gens à bénéficier de services essentiels chez eux et leur facilitera la vie. »

Lancement de Vakrangee Kendra numérique : services de télémédecine

Vakrangee a le plaisir de présenter un ensemble complet de soins de santé : vHealth by Aetna. C'est une offre très lucrative qui serait profitable à tous dans l'environnement actuel touché par la pandémie.

Pour en savoir plus, cliquez sur : https://bit.ly/2Rvo6Y1

Les plus de 10 000 Vakrangee Kendras sont opérationnels pour fournir les services essentiels et ainsi servir la nation. 80 % de nos points de vente se trouvent dans des zones rurales de niveau 4, 5 et 6, profitant ainsi à la population non desservie et mal desservie du bas de la pyramide.

