Vail Resorts zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vail Resorts hat am 28.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5.34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vail Resorts -5.080 USD je Aktie generiert.

Vail Resorts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 278.1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 271.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4.12 USD beziffert, während im Vorjahr 7.53 USD je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 2.84 Milliarden USD, gegenüber 2.96 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4.26 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch