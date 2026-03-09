Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’000 -0.7%  SPI 17’964 -0.8%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’409 -0.8%  Euro 0.9041 0.3%  EStoxx50 5’685 -0.6%  Gold 5’140 0.7%  Bitcoin 53’586 3.9%  Dollar 0.7777 -0.3%  Öl 87.4 -6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
HPE-Aktie zieht an: Hewlett Packard Enterprise steigert Umsatz - Gewinn sinkt
Rheinmetall-Aktie steigt: Rüstungskonzern will jährlich Hunderte Drohnenboote bauen
So bewegt sich der US-Dollar zum Franken und Euro
Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...

Vail Resorts Aktie 584288 / US91879Q1094

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.03.2026 21:26:41

VAIL RESORTS INC Reveals Decline In Q2 Income

Vail Resorts
104.30 CHF -1.33%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - VAIL RESORTS INC (MTN) reported earnings for second quarter that Dropped, from last year

The company's earnings totaled $210.01 million, or $5.87 per share. This compares with $244.37 million, or $6.53 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 4.4% to $1.08 billion from $1.13 billion last year.

VAIL RESORTS INC earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $210.01 Mln. vs. $244.37 Mln. last year. -EPS: $5.87 vs. $6.53 last year. -Revenue: $1.08 Bln vs. $1.13 Bln last year.

Nachrichten zu Vail Resorts IncShs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten