Vail Resorts-Aktie: Dritte Grossübernhame im Visier

Dies schrieb der "Blick" am Freitag unter Berufung auf drei voneinander unabhängige Funktionäre aus der Schweizer Bergbahn- und Tourismusbranche. Das Skigebiet in Laax GR steht demnach zuoberst auf dem Einkaufszettel.

Im Mai hatte das US-Unternehmen die Übernahme des Skigebiets von Crans-Montana abgeschlossen, das mit 118,5 Millionen Franken bewertet wird. In den kommenden fünf Jahren will der Skigebietsbetreiber in Crans Montana 30 Millionen Franken investieren.

Im Jahr 2022 hatte Vail Resorts bereits das Skigebiet Andermatt-Sedrun übernommen. Der US-Wintersportriese zahlte 149 Millionen Franken für den Kauf eines 55-Prozent-Anteils von Andermatt Swiss Alps, die dem ägyptischen Geschäftsmann Samih Sawiris gehört.

Mit den zwei Skigebieten in der Schweiz betreibt Vail Resorts 41 Skigebiete in den USA, Kanada und Australien. Zum Portfolio gehören unter anderem berühmte Skigebiete wie Vail und Bever Creek in Colorado, Park City in Utah und eine Mehrheitsbeteiligung an Whistler Mountain in Kanada.

Zudem hat der US-Konzern mehrere Partnerschaften mit Skigebieten abgeschlossen, die den Besitzern des Epic Passes für eine begrenzte Zeit und unter bestimmten Bedingungen das Skifahren erlauben. Darunter sind etwa die Skigebiete Verbier 4 Vallées in der Schweiz, Les 3 Vallées in Frankreich, das Skirama Dolomiti in Italien oder Ski Arlberg in Österreich.

Längerfristig stehen laut dem "Blick" fünf bis sechs Skigebiete in der Schweiz und in Österreich im Visier des US-Unternehmens.

Zürich (awp)