Vaibhav Global legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vaibhav Global hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.37 INR. Im Vorjahresviertel waren 2.26 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.17 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch