Vahanna Tech Edge Acquisition I hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Vahanna Tech Edge Acquisition I hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Vahanna Tech Edge Acquisition I 17.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch