Vadsbo SwitchTech Group AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vadsbo SwitchTech Group AB präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Vadsbo SwitchTech Group AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.080 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59.51 Prozent auf 20.1 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch