Vadilal Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vadilal Industries hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 182.13 INR. Im letzten Jahr hatte Vadilal Industries einen Gewinn von 93.19 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 6.80 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.06 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch