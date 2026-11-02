Vadilal Enterprises zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vadilal Enterprises hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 142.35 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vadilal Enterprises 123.92 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 3.75 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.64 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch