Vabun Spolka Akcyjna Bearer äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vabun Spolka Akcyjna Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87.32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.5 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 3.5 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch