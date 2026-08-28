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28.08.2026 06:37:00
VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS hat ein EPS von 0.02 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.020 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Im abgelaufenen Quartal hat VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS 36.8 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33.9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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