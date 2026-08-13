Va Tech Wabag hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Va Tech Wabag hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 14.46 INR. Im letzten Jahr hatte Va Tech Wabag einen Gewinn von 10.58 INR je Aktie eingefahren.

Va Tech Wabag hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.87 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch