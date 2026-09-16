V-Zug Aktie 54248374 / CH0542483745
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16.09.2026 08:00:04
V-ZUG treibt Expansion in China voran und eröffnet neues Markenerlebnishaus
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V-ZUG Holding AG
/ Schlagwort(e): Expansion
MEDIENMITTEILUNG
Zug/Shanghai, 16. September 2026 – V-Zug treibt ihre Expansion in China, einem ihrer internationalen Fokusmärkte, gezielt voran. Die Schweizer Herstellerin von Premium-Haushaltsgeräten will bis Ende 2026 ein Netz von insgesamt 20 zusätzlichen partnerbetriebenen Monomarken- und Retailshops in chinesischen Grossstädten aufbauen und hat mit «House 12» ihr neues Markenerlebnishaus in Shanghai eröffnet. Die Initiativen entspringen der geschärften Strategie von V-ZUG, ihr internationales Premiumgeschäft in ausgewählten Fokusmärkten auszubauen.
V-ZUG ist seit 2014 in China vertreten. Im Einklang mit den kürzlich geschärften strategischen Prioritäten erweitert die Schweizer Herstellerin hochwertiger Haushaltsgeräte nun ihren Marktzugang in China und ergänzt damit ihr bestehendes Projektgeschäft.
Über die V-ZUG Gruppe
Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).
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2399724 16.09.2026 CET/CEST
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