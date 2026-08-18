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18.08.2026 05:30:06
V-Zug Holding: Gelingt der Turnaround?
Seit dem Hoch im August 2021 ging es mit der Aktie von V-Zug stetig abwärts. Doch das Tief im März bei 35.50 CHF hat die Aktie hinter sich gelassen. […]
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