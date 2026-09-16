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16.09.2026 09:21:36

V-Zug beschleunigt Expansion in China mit neuen Filialen und Markenerlebnis

V-Zug
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Zug (awp) - V-Zug baut seine Präsenz im strategisch wichtigen Markt China aus. Dazu plant das Unternehmen bis Ende 2026 die Eröffnung von 20 zusätzlichen Mono-Brand- und Einzelhandelsgeschäften in wichtigen Städten.

In Grossstädten wie Peking, Shanghai, Hangzhou oder Shenzhen sind bereits sechs Geschäfte eröffnet, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. In der nächsten Welle von Neueröffnungen folgen Städte wie Chongqing, Chengdu, Guangzhou, Wuxi und Ningbo.

Der Haushaltsmaschinenhersteller hat zudem in Shanghai das Markenerlebniszentrum "House 12" eröffnet, das Kunden und Partnern Einblicke in die Marke und ihre Produkte bietet. Ziel ist es, das internationale Premiumgeschäft in ausgewählten Märkten zu stärken.

awp-robot/dm/ys

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