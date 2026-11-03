|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 08:00:03
V-ZUG baut internationale Präsenz in Skandinavien aus
|
V-ZUG Holding AG
/ Schlagwort(e): Expansion/Partnerschaft
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 3. November 2026 – V-Zug erweitert ihre Präsenz in Skandinavien durch die Zusammenarbeit mit dem Distributionspartner Engebretsen. Damit stärkt V-ZUG die bestehenden Aktivitäten in Dänemark und erschliesst neu die Märkte Schweden und Norwegen. Das partnerschaftliche Vertriebsmodell verbindet die Marken- und Produktekompetenz des führenden Schweizer Haushaltgeräteherstellers mit der lokalen Marktkenntnis sowie den etablierten Vertriebs- und Servicestrukturen von Engebretsen. Die Partnerschaft unterstützt das strategische Ziel von V-ZUG, das internationale Premiumgeschäft in ausgewählten Märkten gezielt weiter auszubauen.
Morten Engebretsen ist eine Unternehmensgruppe, die sich auf hochwertige Küchen- und Designlösungen für den privaten und professionellen Bereich spezialisiert hat und über ein etabliertes Netzwerk sowie leistungsfähige Vertriebs- und Servicestrukturen im gehobenen Küchenfachhandel in Dänemark, Schweden und Norwegen verfügt. Ab dem 1. Januar 2027 übernimmt das Unternehmen die Distribution des Premiumsortiments des Schweizer Haushaltgeräteherstellers in Skandinavien.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an investorrelations@vzug.com bzw. media.office@vzug.com.
Finanzkalender V-ZUG:
Über die V-ZUG Gruppe
Ende der Medienmitteilungen
2426628 03.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu V-Zug
|
08:00
|V-ZUG expands its international presence in Scandinavia (EQS Group)
|
08:00
|V-ZUG baut internationale Präsenz in Skandinavien aus (EQS Group)
|
02.11.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
26.10.26
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.10.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in V-Zug von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in V-Zug von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
28.09.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
24.09.26
|V-Zug-Aktie kaum verändert: Carsten Liesener soll 2027 VR-Präsident werden (AWP)
Analysen zu V-Zug
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.