V-Zug Aktie 54248374 / CH0542483745
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Personalie
|
24.09.2026 11:18:07
V-Zug-Aktie schwächer: Carsten Liesener soll 2027 VR-Präsident werden
V-Zug regelt die Nachfolge an der Spitze des Verwaltungsrats.
Riemenschneider steht seit sieben Jahren an der Spitze des Gremiums. Er scheidet nach der Generalversammlung 2027 ganz aus dem Verwaltungsrat aus. Das Unternehmen begründete den Schritt mit der langfristigen Nachfolgeplanung.
Liesener gehört dem Verwaltungsrat seit 2025 an. Er ist dort auch Mitglied des Prüfungsausschusses. Der Manager bringt laut Mitteilung internationale Führungserfahrung mit, vor allem aus Tätigkeiten bei Siemens in den Bereichen Gebäudetechnik, Energie und Smart Infrastructure.
V-Zug teilte weiter mit, die Suche nach einer weiteren Person für den Verwaltungsrat laufe. Dabei stütze sich das Gremium auf Kriterien wie Kompetenz, Diversität und Unabhängigkeit. Über den Wahlvorschlag werde zu einem späteren Zeitpunkt informiert.Die V-Zug-Aktie verliert zwischenzeitlich 0,48 Prozent auf 41,80 Franken.
awp-robot/to
Zug (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu V-Zug
|
06:30
|Vorausschauende Nachfolgeregelung an der Spitze von V-ZUG (EQS Group)
|
06:30
|Forward-looking succession planning at the helm of V-ZUG (EQS Group)
|
21.09.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätte ein V-Zug-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|V-Zug beschleunigt Expansion in China mit neuen Filialen und Markenerlebnis (AWP)
|
16.09.26
|V-ZUG accelerates expansion in China and opens new brand venue (EQS Group)
|
16.09.26
|V-ZUG treibt Expansion in China voran und eröffnet neues Markenerlebnishaus (EQS Group)
|
07.09.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu V-Zug
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel nach. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.