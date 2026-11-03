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03.11.2026 09:32:07
V-Zug-Aktie leichter: Präsenz in Skandinavien ausgebaut
V-Zug erweitert seine internationale Präsenz in Skandinavien durch eine mit Engebretsen.
Die Partnerschaft soll V-Zug Zugang zu einem Markt mit hoher Kaufkraft und starker Nachfrage nach Qualitäts- und Designprodukten verschaffen. V-Zug verfolgt damit seine Strategie, das internationale Premiumgeschäft in ausgewählten Märkten weiter auszubauen.Im Schweizer Handel verliert die V-Zug-Aktie zeitweise 0,37 Prozent auf 40,30 Franken.
awp-robot/to
Zug (awp)
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02.11.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
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26.10.26
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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19.10.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in V-Zug von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
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05.10.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in V-Zug von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
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28.09.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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24.09.26
|V-Zug-Aktie kaum verändert: Carsten Liesener soll 2027 VR-Präsident werden (AWP)
Analysen zu V-Zug
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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