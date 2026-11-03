V-Zug-Aktie leichter: Präsenz in Skandinavien ausgebaut

Der Haushaltsmaschinenhersteller vertieft damit seine Aktivitäten in Dänemark und tritt neu in die Märkte Schweden und Norwegen ein. Engebretsen übernimmt ab 1. Januar 2027 den Vertrieb der Premium-Produkte von V-Zug in der Region, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die Partnerschaft soll V-Zug Zugang zu einem Markt mit hoher Kaufkraft und starker Nachfrage nach Qualitäts- und Designprodukten verschaffen. V-Zug verfolgt damit seine Strategie, das internationale Premiumgeschäft in ausgewählten Märkten weiter auszubauen.

Im Schweizer Handel verliert die V-Zug-Aktie zeitweise 0,37 Prozent auf 40,30 Franken.

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Zug (awp)