V-Zug-Aktie kaum verändert: Carsten Liesener soll 2027 VR-Präsident werden

Verwaltungsratspräsident Oliver Riemenschneider tritt an der Generalversammlung vom 21. April 2027 nicht mehr zur Wiederwahl an. Als Nachfolger will der Verwaltungsrat Carsten Liesener vorschlagen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

Riemenschneider steht seit sieben Jahren an der Spitze des Gremiums. Er scheidet nach der Generalversammlung 2027 ganz aus dem Verwaltungsrat aus. Das Unternehmen begründete den Schritt mit der langfristigen Nachfolgeplanung.

Liesener gehört dem Verwaltungsrat seit 2025 an. Er ist dort auch Mitglied des Prüfungsausschusses. Der Manager bringt laut Mitteilung internationale Führungserfahrung mit, vor allem aus Tätigkeiten bei Siemens in den Bereichen Gebäudetechnik, Energie und Smart Infrastructure.

V-Zug teilte weiter mit, die Suche nach einer weiteren Person für den Verwaltungsrat laufe. Dabei stütze sich das Gremium auf Kriterien wie Kompetenz, Diversität und Unabhängigkeit. Über den Wahlvorschlag werde zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

Die V-Zug-Aktie notiert zeitweise auf Vortagesniveau bei 42,00 CHF.

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Zug (awp)