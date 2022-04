V-Zug-Aktie dennoch tiefer: V-Zug hält CO2-Emissionen stabil

Die Treibhausgasemissionen blieben trotzdem einigermassen stabil.

Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht emittierte das Unternehmen 2021 4608 Tonnen CO2. Das entspricht einer Steigerung von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Berücksichtigt wurden dabei die eigenen Emissionen (Scope 1 und 2) und Flugreisen. Den leichten Anstieg erklärt das Unternehmen durch den Parallelbetrieb von Gebäuden und Produktionsstätten.

Diese Emissionen kompensiert V-Zug durch ein Aufforstungsprojekt in Schottland komplett. Das Unternehmen will bis 2030 die betrieblichen Treibhausgasemissionen um 80 Prozent reduzieren.

Erstmals hat der Haushaltsgerätehersteller seine Emissionen der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette (Scope 3) veröffentlicht. Diese beliefen sich letztes Jahr auf 349'955 Tonnen CO2. Der grösste Teil der Treibhausgase entstand bei eingekauften Gütern und Dienstleistungen und bei der Nutzung der Produkte.

Auch hier plant das Unternehmen eine "signifikante" Reduktion der Emissionen bis 2030. Einen konkreten Zielwert will V-Zug dieses Jahr definieren.

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen Ende letztes Jahr 2080 Mitarbeitende, vier Prozent mehr als im Vorjahr. Wie zwölf Monate zuvor arbeiten 85 Prozent der Angestellten Vollzeit.

Die Fluktuationsrate lag bei 12,5 Prozent und damit leicht höher als im Vorjahr. Der Haushaltsgerätehersteller erklärt dies durch die Auflösung befristeter Arbeitsverhältnisse.

Der Frauenanteil im Kader, in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat ist in den letzten Jahren gewachsen. Innerhalb von drei Jahren hat das Unternehmen den Anteil auf fast 24 Prozent verdoppelt.

Die Aktie von V-Zug verliert am Freitag an der SIX zeitweise 1,95 Prozent auf 110,80 Franken.

bol/uh

Zug (awp)