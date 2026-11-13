V Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

V Technology hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -59.56 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei V Technology ein EPS von 45.13 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 9.94 Milliarden JPY, gegenüber 11.75 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15.36 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch