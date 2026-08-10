V Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

V Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34.79 JPY gegenüber -70.460 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32.72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.62 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8.00 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch