V-Mart Retail gewährte Anlegern Blick in die Bücher

V-Mart Retail präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2.06 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei V-Mart Retail ein EPS von -1.120 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9.53 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.07 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch