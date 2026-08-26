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26.08.2026 06:37:00
V-GRASS Fashion präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
V-GRASS Fashion hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.10 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.070 CNY je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 851.6 Millionen CNY – eine Minderung von 3.46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 882.1 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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