V B Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

V B Industries hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.250 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 5.2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch