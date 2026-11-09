V B Desai Financial Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

V B Desai Financial Services präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.27 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.520 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat V B Desai Financial Services in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 29.60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 9.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch