Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.5%  SPI 16’989 -0.6%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’734 -1.3%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5’611 -1.0%  Gold 3’977 -0.1%  Bitcoin 81’705 -2.9%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 63.6 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171Amrize143013422
Top News
Multi-Asset-ETFs im Blick: Wie lohnenswert ist das Konstrukt für Anleger?
Tesla-Aktie: Was zu den nächsten Produktankündigungen bekannt ist
Apple-Aktie im Fokus: KI-Server-Produktion in Texas nimmt Fahrt auf
Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 02:18:28

Uzbekistan Airways Finalizes Order For Eight More Boeing 787 Dreamliners

Boeing
158.57 CHF -0.36%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Boeing (BA) and Uzbekistan Airways have finalized a firm order for eight additional 787 Dreamliners, converting previous options into confirmed purchases. This brings the airline's total commitment to 22 of Boeing's advanced widebody jets.

The newly ordered 787-9 aircraft will support Uzbekistan Airways' strategic expansion, enhancing its international route network with greater efficiency and passenger comfort