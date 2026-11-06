UWM A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UWM A äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 USD gegenüber -0.010 USD im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 811.1 Millionen USD, gegenüber 843.3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.81 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch