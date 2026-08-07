UWM A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

UWM A veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat UWM A im vergangenen Quartal 888.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UWM A 758.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch