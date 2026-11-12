Uwharrie Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Uwharrie Capital lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.36 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Uwharrie Capital ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.360 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 18.1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uwharrie Capital 17.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch