UWC Bhd Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

UWC Bhd Registered lud am 30.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UWC Bhd Registered ein EPS von 0.010 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 186.2 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 71.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.8 Millionen MYR in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0.090 MYR gegenüber 0.040 MYR je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat UWC Bhd Registered 594.89 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 54.05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 386.17 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch