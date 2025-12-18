|
18.12.2025 06:37:00
UWC Bhd Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
UWC Bhd Registered präsentierte am 16.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.02 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.010 MYR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat UWC Bhd Registered im vergangenen Quartal 120.8 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UWC Bhd Registered 89.4 Millionen MYR umsetzen können.
