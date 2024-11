Utz-Gruppe holt neuen CEO von Komax

Bremgarten AG (awp) - Der scheidende Komax-Spartenleiter Marc Schürmann wechselt zur Utz-Gruppe. Der Aargauer Kunststoffverpackungshersteller hat Schürmann zum neuen CEO ernannt, wie Komax-Chef Matijas Meyer am Freitag am Rande des Investorentags in Luzern im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP sagte.

Am Morgen hatte der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen für die Autoindustrie den Abgang des Leiters des Bereichs Wire Processing bekannt gegeben. Schürmann verlasse das Unternehmen nach 30 Jahren per Ende Januar 2025, teilte Komax mit.

jb/ls/kw