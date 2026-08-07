UTZ Brands A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UTZ Brands A präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

UTZ Brands A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.120 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 366.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 371.8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch