Uttam Sugar Mills öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Uttam Sugar Mills hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.82 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Uttam Sugar Mills mit einem Umsatz von insgesamt 6.06 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.29 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3.56 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch