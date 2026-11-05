Utkarsh Small Finance Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Utkarsh Small Finance Bank hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.39 INR gegenüber -2.680 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.02 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 9.37 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch