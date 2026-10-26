UTI Asset Management Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

UTI Asset Management Company äusserte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10.29 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8.82 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.08 Prozent auf 4.00 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch