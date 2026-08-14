UTG verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UTG hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.00 USD. Im Vorjahresviertel hatte UTG -0.560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 13.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UTG 3.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch