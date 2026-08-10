UT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

UT lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.93 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.64 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42.25 Milliarden JPY im Vergleich zu 41.76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch