USS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

USS hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.30 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.53 Prozent auf 196.1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 189.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch